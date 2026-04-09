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INGRID C DURDEN
12h

Surprised to see a FL representative present such a bill. Let us all pray this does NOT pass. The disaster is already big enough. That Texas young man deserves attention, he seems to have some brain cells for a politician!

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