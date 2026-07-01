COVIDsteria + Daily Memes

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
1m

some excellent tips in these memes. I wonder if all these European countries do indeed have some kind of birth right? I do not remember any of the kind when I was living there, but that is now 23 years ago. Maybe the EU has had some bad influence there.

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Meme River
19m

I think the link for this post is incomplete- it only goes to the top of your site https://covidsteria.substack.com/

I share your links daily, on my substack, you always have good stuff

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1 reply by Citizen Satirist (CS)
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