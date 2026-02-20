COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
Cousin Clem's avatar
Cousin Clem
8m

Gee, how did people eat before Monsanto/Bayer? Just because some industrial (or lazy) farmers have an addiction to poison doesn't mean we all need to share in their diseased minds. I can understand if Trump wants to stockpile phosphorus(probably makes good bombs) but I cannot understand his desire for glyphosate stockpiling other than he is protecting Bayer's shareholders (or they have something on him). Glyphosate is not a nation defense product. RFKjr should now demand product labeling for all foods, stating glyphosate levels and add a warning that glyphosate causes lymphoma.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture