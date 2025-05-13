Move over cocaine bear as what happens on the train to Kiev… stays on the train to Kiev - including bags of cocaine…:

Cocaine does seem to be the drug of choice among the elite:

And now for some cocaine on the Ukraine train memes…

Share

Russians don’t mince words…:

Coalition of the cokeheads:

What happens in Kiev…. stays in Kiev…:

[Covered on Sunday]

Hmmm:

The Cocaine Fuhrer himself:

The final word and yet another reminder:

Share

Complete Great Reset Meme Index

* Tags updated as of April 23, 2025.

BIDENsteria

BIG PHARMA, HEALTH CARE & SCIENTICISM

BIG TECH, CENSORSHIP & SOCIAL MEDIA

CHINAsteria

COVIDsteria Psyop

EDUCATIONsteria

ELECTIONsteria & POLITICALsteria

FBI & FEDs

GLOBAL WARMINGsteria

GREAT RESET & WEF

GREAT RESET RESISTANCE

GUN CONTROL

HOLIDAYsteria

IllEGAL IMMIGRATION

MEDIAsteria

MONKEYsteria Psyop

PRIDEsteria & PEDOsteria

RACEsteria

RANDOM PSYOPs or NOISE

RECESSION & INFLATION

RUSSOphobia & RUSSIAsteria + WW3steria

VACCINEs

VIDEOs

WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs

COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

Share

Leave a comment

Share COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria Table of Contents

Links to Alternative News/Resources

Disclaimers & Trigger Warnings