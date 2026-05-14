COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
2h

Superb. The statements from Dr. Malone made me re-subscribe to his stack. I probably was wrong about him - or he stepped out of the govt and feels free again!

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture