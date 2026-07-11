COVIDsteria + Daily Memes

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Anthony S Burkett's avatar
Anthony S Burkett
4h

Lock them up!

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
20m

What a wonderful couple. Just one of the wonderful couples that have made up government.

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