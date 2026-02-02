COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
Cousin Clem's avatar
Cousin Clem
2h

Unfortunately, this story will only make him a more bitter person. He'll still have plenty of money to develop his latest fake food, buy more vaccine stocks, fund Gavi and whatever he can dream up to reduce the population around him that he hates so much.

Reply
Share
1 reply
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture