COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
Katherine's avatar
Katherine
8h

These memes are the Best Anti-depressants Everrrrrr !

Expand full comment
Reply
Share
Scott munson's avatar
Scott munson
8h

EUNUCHsteria: Best Gavin Newsom Has No Balls Memes

Your nuts will hurt just looking at him sitting like this (never go full Newsom), we knew it (has a mangina), I bet he pees sitting down, 2028 will be fun and more Gavin Newsom has no balls memes!

https://open.substack.com/pub/covidsteria/p/eunuchsteria-best-gavin-newsom-has-no-balls-memes

Citizen Satirist 2025.12.16 Tue

https://covidsteria.substack.com/subscribe

Expand full comment
Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2025 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture