COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
12h

Go for it Jimmy's. And his cat, too, eyeing a particular male part there... or is that my imagination?

Reply
Share
Curtis's avatar
Curtis
12h

Missed this. Love those ratios. 😁

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture