COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria + Tales From the Great Reset

Discussion about this post

User's avatar
Dave aka Geezermann's avatar
Dave aka Geezermann
Oct 1

This one is SO GOOD, love the intro, and the Babylon Bee one. The meme pics - like really? There are really some who look like that? Wow. This has to be shared. Good work.

Expand full comment
Reply
Share
INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
Oct 1

The black officers seem to be the only slimmer ones. Wow between the Caucasian ones, there are indeed some ozempic candidates. Beware of the side effects though!

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 Citizen Satirist (CS)
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture