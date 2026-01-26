COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
17hEdited

I am in Georgia and I can testify for that meme. I see Cruz repeats his escape for the second time. How on earth did that man get elected?

Exaggeration indeed. I just contacted my NY penfriend and read there is only an inch or 2 snow there. As a friend once said, the predicted disasters don't happen. The only nasty ones are those not predicted.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture