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Gordon Shumway
Apr 16, 2025

Taxation is theft.

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taxpayer
Apr 16, 2025

Of course, except for a couple of years, America didn't have federal income tax before 1913. But we had tariffs and excise taxes. Most government services were funded by states and localities, who used mainly property taxes.

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