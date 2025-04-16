Tax day has come and gone and we have already done a few IRS meme posts:

And now for some IRS memes…

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This a-hole again:

Hunter Biden…:

Ohhh:

Unanswered questions:

Hmmm:

Not happening…:

The final word:

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Complete Great Reset Meme Index

* Tags updated as of April 3, 2025.

BIDENsteria

BIG PHARMA, HEALTH CARE & SCIENTICISM

BIG TECH, CENSORSHIP & SOCIAL MEDIA

CHINAsteria

COVIDsteria Psyop

EDUCATIONsteria

ELECTIONsteria & POLITICALsteria

FBI & FEDs

GLOBAL WARMINGsteria

GREAT RESET & WEF

GREAT RESET RESISTANCE

GUN CONTROL

HOLIDAYsteria

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MEDIAsteria

MONKEYsteria Psyop

PRIDEsteria & PEDOsteria

RACEsteria

RANDOM PSYOPs or NOISE

RECESSION & INFLATION

RUSSOphobia & RUSSIAsteria + WW3steria

VACCINEs

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WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs

COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

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