COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria + Tales From the Great Reset

Discussion about this post

User's avatar
DJL's avatar
DJL
9h

Kinda surprised Lefty Lawrence didn’t abort her baby just to prove a point. Or maybe what she did prove was the hypocrisy of those crazy bitches by giving birth to a live human.

Expand full comment
Reply
Share
cat's avatar
cat
10h

I've no idea who Nick Fuentes is. Haven't watched Tucker in well over a year either. No offense, but I don't feel like I've missed a thing...

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 Citizen Satirist (CS)
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture