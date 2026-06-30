COVIDsteria + Daily Memes

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Cousin Clem
1h

Europeans apparently are well indoctrinated. They'll be ready for the next (fake) pandemic, lining up for the death juice injections without questioning anything.

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