Sen. Lindsey Graham (Zionist Uniparty-Israel), one of the biggest jet-setting warmongers in the Senate who spent most of his time jet-setting between DC-Kiev-Tel Aviv rather than DC-SC, is dead… No doubt all that jet-setting plus the cocktails they serve in first class contributed to his early death - as in deep vein thrombosis and cirosis of the lever…

But already, there are lots of wild conspiracy theories…:

Once again, we are NOT factcheckers or coincidence theorists…

However, Robert Barnes has summed up our sentiments…:

I would like to point out that Lindsey Graham was not completely evil. For example: He was born relatively poor and when his parents died, he adopted and took care of his younger underaged sister…

You know who else took good care of their sister? Adolf Hitler, who, like Graham, is also much maligned. Hitler also took particularly good care of a young attractive niece before she committed suicide… And as far as I know, Lyndsey has no attractive nieces who have committed suicide (not sure about attractive nephews…)…

[Hitler also was a dog lover and took very good care of his dogs… Although he had his last one poisoned or shot so it would not fall into Soviet hands…]

Also, I don’t have a problem with Lindsey Graham’s sister finishing the remaining months of his term since she was involved in his political career and probably personally knows all his staff + business/political affairs…

I will have a problem IF the Uniparty runs her in the upcoming election for a six-year term BUT it would be fitting if they did since the Senate is more or less a useless House of Lords since the Seventeenth Amendment ended state legislatures from appointing Senators to actually represent their states rather than foreign countries / special interests…

We have covered Lindsey Graham before:

And now for some Lindsey Graham is dead memes…

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Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

Waiting for regime change at home……..:

I have some ideas:

Oh no!

The final word:

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