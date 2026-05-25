It’s another Memorial Day and the Empire is in yet another forever war that will create more reasons for remembrance on future Memorial Days…

If you want to know more about the history of Memorial Day, there are a bunch of videos on Youtube (memorial day history - YouTube) plus:

And there was the Memorial Day concert:

Of course, there is more to the story of Memorial Day:

We have done Memorial Day Memes before:

And now for some Memorial Day memes…

Share

Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

So we have been told…:

Giving all for a country not even recognizable:

The final word:

Leave a comment

Share

Complete Great Reset Meme Index

* Tags updated as of November 12, 2025.

BIDENsteria

BIG PHARMA, HEALTH CARE & SCIENTICISM

BIG TECH, CENSORSHIP & SOCIAL MEDIA

CHINAsteria

COVIDsteria Psyop

EDUCATIONsteria

ELECTIONsteria & POLITICALsteria

FBI & FEDs

GLOBAL WARMINGsteria

GREAT RESET & WEF

GREAT RESET RESISTANCE

GUN CONTROL

HOLIDAYsteria

IllEGAL IMMIGRATION

MEDIAsteria

MONKEYsteria Psyop

PRIDEsteria & PEDOsteria

RACEsteria

RANDOM PSYOPs or NOISE

RECESSION & INFLATION

RUSSOphobia & RUSSIAsteria + WW3steria

VACCINEs

VIDEOs

WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs

COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

Share

Share COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria Table of Contents

Links to Alternative News/Resources

Disclaimers & Trigger Warnings