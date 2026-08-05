There’s still a grocery affordability crisis that keeps getting worse and even Matt [milquetoast] Walsh has taken notice:

I don’t know who Joel is, but if he fed a family of 8 burritos and it cost less than $20 total, I think both the food police and child protective services need to be called - plus what’s his family’s toilet paper bill???

I like and at least want some cheese, sour cream/guacamole/salsa, rice, lettuce (and other veggies) and meat in a good burrito. I know some of those items are not traditionally put in burritos in Mexico; but my family and I are NOT a poor campesinos in Chiapas trying to survive on beans and tortillas…

Joel also seems like a paid shrill in denial:

Matt [milquetoast] Walsh went on to correctly observe:

In other words, you will eat casserole (to support new forever wars for Israel) and be happy - I am sure that’s going to be a winning message for the midterms and the clown shrills who make up the Dilley meme team...:

Again, they should at least talk about it BUT I bet they won’t…

And now for some affordability crisis memes…

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Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

We get that and want something done about it…:

Meanwhile in Russia:

Politicians and their broken promises:

Not going to work:

I expect better burritos than beans in tortillas:

Even a broken clock is right twice a day:

At least we are not Canadians:

Coming to a grocery store near you:

The final word(s):

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COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

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