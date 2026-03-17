COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
UnvaxxedCanadian's avatar
UnvaxxedCanadian
5h

These are the same people that fought the British for decades only to surrender to outright replacement by the 3rd world. It looks like only the slavic whites might be left though certain other tribes are knee deep in making sure they kill each other in the donbass.

Reply
Share
INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
6h

How to catch a fish in Ireland - with bad Dutch beer?

Glad for one good thing Trump did - get that Rosie out of America.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture