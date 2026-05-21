COVIDsteria + Daily Memes

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Cousin Clem
7m

Excellent selection of memes. I got comments back at me on another site telling me the people of KY have spoken. I'd say it was more that the old farts of KY that watched the AIPAC funded commercials on TV bought the product and believe they are keeping MAGA pure. In other words, like a good soldier, he'll take orders and do exactly as told. The kind of people that Trump likes to surround himself with.

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INGRID C DURDEN
10m

we should all have moved to Kentucky for a few weeks.

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