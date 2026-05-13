COVIDsteria + Daily Memes

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Antila H. Belist's avatar
Antila H. Belist
8h

Did you ever read the hit piece on Massie, claiming he is in the de Moley society? It is or was here on Substack somewhere.

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
9h

only 14 people liked this? only 4 reposted??? I guess there is some censorship going on!

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