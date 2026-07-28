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INGRID C DURDEN
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I vote all but the suggested ones by the govt. If they take any of these they should use the birds, and have another one with an ostrich, head in the sand. But I think there are way better designs in the rest - the gold toilet, Ursula and co with boxes and suitcases of money, to start with.

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