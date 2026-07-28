Europeans are getting new banknotes and unlike with just about everything else about the EU, they will have the opportunity to vote on new banknote designs:

Naturally, any new European banknotes should also reflect so-called “European values” that insufferable EU officials are always lecturing us about…

But why might they be coming up with new banknote designs? As Martin Armstrong likes to point out, it’s pretty much only the USA that does not have a history of cancelling its money as a $100 bill from 100 years ago is still legal tender. In communist European/EU countries, they cancel the old banknotes every few years to make you exchange them for new ones (and when you do, you will be asked alot of questions about where the old banknotes came from and whether you paid taxes on them…)…

And now for some new EU banknote design memes…

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Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

For the millionth time - we are NOT factcheckers…:

Celebrating EU innovation:

European die-versity:

Wrong values:

The final word(s):

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