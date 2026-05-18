COVIDsteria + Daily Memes

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21m

Thank you for these!

Reposting a lot of them to my own site:

https://patrick.net/post/1345994/2022-06-01-thomas-massie

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
1h

GA governor Kemp has applied a few times to stop the clock change too. To no avail. Now there is a request in the make to get GA on the same time as Puerto Rico! Unfortunately he will be replaced this election, he has done his 8 years. I heard that congress does not think this matter important enough! We voted on it 60% wanted to stop it. Why are AZ and a few others allowed to NOT change?

The trouble is we only have one Massie indeed - and Marjorie left the sinking ship. Massie reminds me of Don Quixote.

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