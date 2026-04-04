COVIDsteria + Daily Memes

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Ragna Raven
2d

How many people across our world know this NIGHTMARISH FACT: THERE EXISTS CHILD BROTHELS IN CERTAIN COUNTRIES BOTH IN THE US AND IN EUROPE AND MOST PROBABLY ON OTHER CONTINENTS ALSO?

READ THAT AGAIN:

C-H-I-L-D B-R-O-T-H-E-L-S.

Customers in such deeply disturbingly SICK places are monsters like this lindsey FUCKER.

The PEDO customers have a code word among themselves that they use as a sort of dark greeting. I see I WANT CANDY to be exactly that code word.

MAY LINDSEY AND HIS FUCKED UP SHIT BUDDIES ALL ACROSS OUR WORLD BURN IN HELL AND MAY THE CHILDREN LIVE TO TELL.

IT IS THE DUTY OF ALL TO PROTECT CHILDREN EVERYWHERE FROM THESE NASTY SWINE.

AMEN.

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taxpayer
2d

Chuck Marohn suggests visiting Disney World to appreciate the design and management.

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