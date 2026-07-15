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INGRID C DURDEN
3h

they will keep him 'alive' till the election. then he can die. no matter what state he is in by then. I seldom hear about wives travelling to China when their husband is hospitalized, but then again, I do not know any Chinese wives.

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