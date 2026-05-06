COVIDsteria + Daily Memes

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
3h

16000 who won't vote Pocahontas and company. That will follow her forever. She made a fool of herself trying to defend herself from a joke!

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DJL
3h

Democrats are gonna Democrat. Everything they touch turns to shit.

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