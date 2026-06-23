Open borders rape gang protector CBDC usherer and EU trojan horse who wants war with Russia Keir Starmer has “resigned” as the Prime Wanker Minister of the country formerly known as “Great” Britain:

BUT apparently Starmer is not going anywhere for months - meaning the British government will be paralyzed (remember what happened in the summer of 1914 after the Archduke’s murder when everyone was on holiday…) until the Deep State/City of London etc can select a new PM and read him the riot act in on what he needs to do for them…:

Keir is going because he also failed to start a war with Russia, usher in CBDCs, get the UK back in the EU and totally flood out the native English population with foreigners…

He did succeed at accelerating the creation of a totalitarian framework for future figure head Prime Wankers Ministers to build upon e.g. in Kier Starmer’s England, people now get arrested for memes, racial slur accusations and for cleaning up rivers (but not for taking part in rape gangs):

We have covered the country formerly known as “Great” Britain under our British Memes tag…

And now for some Keir Starmer resigns memes…

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Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

This aged well:

[Actual tweet below]

The final word:

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