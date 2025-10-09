If you thought sociopath Gavin Newsom was the worse Californians can do for governor, meet former congresswoman and psychopath ex-Rep. Katie Porter - the frontrunner to replace him:

The interview really goes downhill from there…………………………………:

And I am not going to factcheck that last clip…

Nevertheless:

On the other hand, I think affluent white liberal women (AWFLs) on the same SSRIs that Katie is probably on who suffer from severe TDS will gravitate towards her after that interview…

But that might not matter given how California’s political-money oligarchies and machines ultimately decide who gets installed into political office there and there is also some speculation why more dirt about Katie being a real b*tch Karen is coming out:

And now for some psycho Katie Porter memes…

Share

Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

AWFLs will love her:

A final, edited version of the webinar that was published by the Department of Energy did not include the exchange. POLITICO’s reporting comes a day after a video went viral of Porter threatening to walk out of an interview with a California CBS News affiliate. The newly surfaced meeting will almost certainly add to criticism of Porter’s judgment and temperament as the frontrunner in the race to succeed California Gov. Gavin Newsom. For years, Porter has contended with accusations that she was a difficult boss or abusive to employees during her time in Congress, along with unrelated domestic disputes.

The final word(s):

Leave a comment

Share

Complete Great Reset Meme Index

* Tags updated as of April 23, 2025.

BIDENsteria

BIG PHARMA, HEALTH CARE & SCIENTICISM

BIG TECH, CENSORSHIP & SOCIAL MEDIA

CHINAsteria

COVIDsteria Psyop

EDUCATIONsteria

ELECTIONsteria & POLITICALsteria

FBI & FEDs

GLOBAL WARMINGsteria

GREAT RESET & WEF

GREAT RESET RESISTANCE

GUN CONTROL

HOLIDAYsteria

IllEGAL IMMIGRATION

MEDIAsteria

MONKEYsteria Psyop

PRIDEsteria & PEDOsteria

RACEsteria

RANDOM PSYOPs or NOISE

RECESSION & INFLATION

RUSSOphobia & RUSSIAsteria + WW3steria

VACCINEs

VIDEOs

WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs

COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

Share

Share COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria Table of Contents

Links to Alternative News/Resources

Disclaimers & Trigger Warnings