COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria + Tales From the Great Reset

Discussion about this post

User's avatar
totallyweirdo's avatar
totallyweirdo
Oct 9

brutal, the truth is out there! 🛸

Expand full comment
Reply
Share
Monica's avatar
Monica
Oct 9

I added this meme to a thread I am on on Instagram..🙋🏻‍♀️🤣

Expand full comment
Reply
Share
2 more comments...

No posts

© 2025 Citizen Satirist (CS)
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture