COVIDsteria + Daily Memes

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
11h

in 1980, the doctor could speak English and you could understand them. YES. Recently I needed an operator for my phone and got someone one the line from unknown nationality, but could not understand him at all.

DES ! and probably other meds as well - is this why we see so many men transition to female? I only read of one single woman who wanted to become a man, and instantly regretted it.

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Melissa S
12h

Oldie but goody parody commercial: Ask Your Doctor by Neal Fox - https://youtu.be/eaF6ZD0TweA?si=Jm2-7DYUtCK3gXJn

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