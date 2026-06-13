COVIDsteria + Daily Memes

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TRM
12h

First there is no way this is 1st degree murder. Manslaughter yes, but 1st degree? No.

He was invited into the tent by one of the schools pupils. Then a white boy who was 50 lbs heavier assaulted him. The white boy had ZERO authority to throw anyone out of the tent. He was just a macho show off picking on a much smaller person to show everyone how tough he is. Been on the receiving end of that stuff.

How about "Don't assault people 50 lbs lighter than you because they might be armed"?

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