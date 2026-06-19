COVIDsteria + Daily Memes

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Evil Harry's avatar
Evil Harry
4h

Brilliant.

Though I sense much wailing and gnashing of teeth from a few people in your near future.

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Katherine
2h

LMAO...ALL OF 'EM!

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