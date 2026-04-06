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INGRID C DURDEN
1h

No longer belonging to the Catholic church, but a grand message from this new pope. That Rubio fellow seems to be the scrapegoat for all dirty jobs. I will have to look up how he deserved that!

Mr. Jesus no here... LOL.

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