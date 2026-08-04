This Substack hates to be cynical, but its August 4th and that almost certainly means there will soon be an announcement about Mitch McConnell’s “sudden turn for the worse…” as we are past the special election deadline:

Reminder: Former Rep. Kay Granger just died and she spent what was left of her Congressional term in a dementia care facility that was covered up by her staff… and it took a number of months for anyone to notice her gone……….

And now for a poll:

Once again, we have covered AWOL Mitch McConnell a couple of times already…:

And we have done other Mitch McConnell Memes before:

And now for some waiting for Mitch McConnell’s death announcement memes…

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Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

More proof of life pics/videos…:

The final word(s):

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COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

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