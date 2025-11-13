COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria + Tales From the Great Reset

Discussion about this post

User's avatar
ThinkforYourself's avatar
ThinkforYourself
7h

From the looks of them, EBT recipients benefited from not eating more junk food, so they should be thanking Chuck for helping them diet.

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 Citizen Satirist (CS)
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture