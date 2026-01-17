COVIDsteria + Daily Memes

COVIDsteria + Daily Memes

Discussion about this post

User's avatar
INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
3h

The law is always more equal for the high and mighty. Post the wrong meme and you are locked up. Do what is in the memes, eat caviar and drink champagne. Only one honest judge, not of this world though.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 Citizen Satirist (CS) · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture