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Dave Wise (Neoteric Wood Art)
3h

Massie is an authentic statesman and comports himself in the moral way our republic was intended. God bless you, Tom!

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