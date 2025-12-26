For the last week of the year, it’s time for some top 20 meme collections covering key psyops with today’s focus being on woke corporations.

Be sure to also check out all related woke corporations meme post collection tags from our Great Reset meme index:

WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs

And now for the top woke corporations memes…

Campbell’s Soup = “S**t for f***king poor people” made with “chicken…from a 3D printer…:”

Allstate - You’re in good hands screwed:

Snow Woke will leave you confused:

17. Off White and the seven diversity hires:

16. Times are a changing:

15. Cracker Barrel = Chapter Eleven:

14. Before vs. After:

13. 🙄🙄🙄:

Delta Airlines = planes & sh*t:

11. 😱😱😱:

Or worse…:

9. 😅😅😅:

8. 🫢🫢🫢:

7. 😬😬😬:

6. Times have changed for the better:

5. We are all fascist now:

4. Attention Nick Fuentes…:

3. 🙄🙄🙄:

2. 🤮🤮🤮:

1. The worse kind of inflation……………:

REMINDER:

