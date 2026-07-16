Senator Lindsey Graham (Zionist Uniparty-Israel) is dead and the tributes are pouring in:

And those flowers probably came from his sister as I doubt AIPAC sent them…

NOTE: Let me add that before anyone else (especially Zionist-evangelicals or other fake so-called Christians) attacks me (and others “paying tribute” to Lindsey Graham) for being “utterly disgusting,” disrespectful of the dead, etc etc., there are plenty of videos of him on FOX News gleefully telling equally bloodthirsty Boomers about nuking/carpet bombing Gaza/Iran, killing Gazans/Palestinians/Iranians/Russians, fighting Russians to the last Ukrainian, etc etc. SO TAKE YOUR FAKE OUTRAGE AND SHOVE IT! 🙄🙄🙄

Dugin’s tribute pretty much sums up ours and most of the world’s feelings about Graham being an enemy of mankind/Russophobe/Zionist/perverted mad man etc etc who “embodied everything we despise / hate about the West…:”

And its way more than half the world…

MTG also does not mince words in her tribute:

Again, we have covered Lindsey Graham before:

And now for some Lindsey Graham tribute memes…

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Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments..

The Zionist Bee is a big mad (and it’s not just the crazy Dems who are happy to see this warmonger is GONE):

Not factchecking this:

No, you were not dreaming…:

🙄🙄🙄:

Don’t agree much with Ana but she nails it:

This CNN bootlicker/propagandist also had a problem with him:

The final word(s):

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