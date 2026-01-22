The billionaire elites, their private jets, their corporate media PR people and their hookers are all busy as its Davos 2026…:

One prostitute who goes by the name “Liana” told the German newspaper Bild that she frequently provides services to an American attendee at Davos who pays $750 per hour — or $2,500 to spend the whole night.

She added that she dresses in business attire in order to blend in with the crowd at the World Economic Forum gathering.

A woman who manages an escort service based in the Swiss town of Aargau, which is located some 100 miles from Davos, told 20 Minuten that she received 11 bookings and 25 inquiries — and that was just the beginning.