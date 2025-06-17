COVIDsteria + Daily Memes

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INGRID C DURDEN
Jun 17, 2025

Bethany : absolutely. Let all these that cry war be the first to go there and fight! All those that want Israel to win, go get yourself there and help, and the same for Palestine. And for all countries at war. You yell, you fight. And those that carry foreign flags, all deported. Including those with double nationalities. You not American, you go! Man would that be a nice clean - up.

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Scott munson
Jun 17, 2025

WW3steria: Best Lindsey Graham Having a Wargasm Memes

War pig, the kleenex & lotion are ready (coz you know he gets off on war/killing people), Zelensky but buddy, can we please send him to the front lines and more Lindsey Graham having a wargasm memes!

https://substack.com/app-link/post?publication_id=400307&post_id=166127833

Citizen Satirist 2025.06.17 Tue

https://covidsteria.substack.com/subscribe

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