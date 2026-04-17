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INGRID C DURDEN
4h

It is so sad to see, that American youth, fighting a war for a foreign country, does not even receive food from that same country. Soon the war will be over, because who can fight on an empty stomach. Come home boys.

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