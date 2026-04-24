COVIDsteria + Daily Memes

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patrick.net/memes
7h

Careful on the thing about Muslim Jesus. NOT the same guy at all! The Muslim Jesus was not the savior, did not get crucified or rise from the dead, and will return with a bloody sword to slaughter the Jews, according to official Islamic teaching.

I'm not even a Christian myself, but we should all tell the truth about the hyper-violence that is and always was the core of Islam:

https://patrick.net/post/511/2007-09-11-islam-and-violence

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Visceral
8h

Pushing Iranian propaganda

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