COVIDsteria + Daily Memes

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Amy Sukwan
2d

On point memes and I really loved that Hitler parody! Where did you find that? Sharing at any rate...

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Claire
2d

I really try not to watch Ai generated stuff but this however, was so hilariously funny, and displayed such loathsome mockery of all corrupt leaders, I could not stop myself. The Hitler parody was incredibly funny. Thank you. I am going to sleep now, uplifted and refreshed from laughing so much, ready to face another day tomorrow in clown world, glad to Know that the world is waking up, and when that happens en masse, when the laughter takes over, when the mockery belittles them so much, they lose all power and control.

I wish I could draw comedy. I keep seeing sketches of the Agenda 2030 mafia doing Pinocchio parodies, with their noses growing each time they lie to us. Thank you, great memes.!!

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