WW3steria: Best Operation Epstein Fury Memes & Updates (April 3, 2026)
Trump's Downfall ("Get me a diet Coke & Laura Loomer..."), Agent Smith Effect, guess who is eligible to fight in Iran now, now the Iranians are giving trading tips & more Epstein Fury memes/updates!
This week’s Operation Epstein Fury roundup: FOX-CNN won’t give boomers these updates… 🇮🇱 Who we fight for update... Strait of Hormuz updates… 🏳️🌈😬 Lindsey Graham does Disney World… 🫣 Nick Fuentes was right again… 🫅 Man in the high castle update… 🤡 5D underwater backgammon trust the plan update… 🤥 I’m not a factchecker…🔥 Some final words & memes...
NOTE: Earlier this week, Dave Smith and Tucker Carlson talked about how anyone who wants to remain credible in the future (e.g. podcasters, memers, bloggers, etc) will want to be on the right side of history (even if it means taking a hit now by not taking cash to shrill for Israel/Zionist Christians) for a good reason:
Note: IF audio is not playing on any embedded video (due to an unknown bug OR maybe the device/browser I or you are using), click on the screenshot of the source above it to watch and listen to it at the original source. IF the screenshot is not linked (e.g. sometimes links don’t save right), please tell me in the comments…
FOX-CNN won’t give boomers these updates…
🙄 Now the Iranians are giving trading tips…:
🇮🇱 Who we fight for update…
Strait of Hormuz updates…
🏳️🌈😬 Lindsey Graham does Disney World…
😬 He’s gone to Disney World to ogle kids…:
🫣 Nick Fuentes was right again…
🫅 Man in the high castle update…
🤡 5D underwater backgammon trust the plan update…
🤥 I’m not a factchecker…
🔥 Some final words & memes…
* Tags updated as of November 12, 2025.
BIDENsteria
Biden Corruption Memes, Biden Documents Memes, Biden Falling Off His Bike Memes, Biden Ice Cream Memes, Biden PIGEONgate Memes, Dark Brandon Memes, Jill Biden Memes, Joe Biden Memes, Hunter Biden Memes, Let’s Go Brandon Memes & Pedo Pete Memes
BIG PHARMA, HEALTH CARE & SCIENTICISM
Big Pharma Memes, Euthanasia Memes, Fake Science Memes, Fat + Body Positivity Memes, Health Alert Memes, Health Care Memes, Moderna Memes, Pfizer Memes & Science Memes
BIG TECH, CENSORSHIP & SOCIAL MEDIA
Bill Gates Memes, Censorship Memes, Elon Musk Memes, Facebook Memes, Mark Zuckerberg Memes & Twitter Memes
CHINAsteria
COVIDsteria Psyop
Bird Flu Memes, COVID Amnesty Memes, COVID Hypocrisy Memes, COVID Lab Leak Memes, COVID Lockdown Memes, COVID Mask Memes, COVID Memes, COVID Propaganda Memes, COVID Satire Videos, COVID Science Memes, COVID Variant Memes, Fauci Memes, Public Health Memes, Tedros Memes & WHO Memes
EDUCATIONsteria
ELECTIONsteria & POLITICALsteria
Abortion Memes, AOC Memes, Boris Johnson Memes, Chris Christie Memes, Chuck Schumer Memes, Citizens for Sanity Memes, Dianne Feinstein Memes, Donald Trump Memes, Dr. Oz Memes, Election Fraud Memes, Election Memes, Gavin Newsom Memes, GOP Memes, Government Memes, Government Shutdown Memes, Harry Sisson Memes, Illegal Immigration Memes, JD Vance Memes, Kamala Harris Memes, King Charles Memes, Libertarian Memes (Argentina + Milei), Liz Cheney Memes, Liz Truss Memes, Michelle Obama Memes, Mitch McConnell Memes, Nancy Pelosi Memes, Nimarata "Nikki Haley" Randhawa Memes, Obama Memes, Paul Pelosi Memes, Political Memes, PayPal Memes, Project Veritas Memes, Queen Elizabeth Memes, RFK Jr. Memes, Roe v Wade Memes, Ron DeSantis Memes, Social Credit Score Memes, Speaker Kevin McCarthy Memes, Speaker Mike Johnson Memes, Student Loan Forgiveness Memes, Tariff Memes, Tim Walz Memes & Trudeau Memes
FBI & FEDs
Durham Report Memes, False Flag Memes, FBI Hypocrisy Memes, FBI Memes, FED Memes, FEMA Memes, IRS Memes, January 6th Memes, Mar-A-Lago Raid Memes, Patriot Front Memes, Trump Arrest Memes & Woke Secret Service Memes
GLOBAL WARMINGsteria
Dutch Farmer Memes, Earth Day Memes, Electric Vehicle (EV) Memes, Fake Food Memes, Fake Meat Memes, Gas Stove Ban Memes, Global Warming Memes, GMO Memes, Greta Thunberg Memes & Ohio Train Derailment Memes
GREAT RESET & WEF
Davos Memes, Great Reset Humor, Great Reset Jokes, Great Reset Memes,
GREAT RESET RESISTANCE
Canadian Trucker Memes, Conspiracy Theory Memes, Dutch Farmer Memes, Great Reset Resistance Memes, Great Reset Resistance Quotes, Memer Memes, Memes & Online Resistance Memes
GUN CONTROL
Crime Memes, Gun Control Memes, Mass Shooting Memes, Police Memes, Retail Theft Memes & Uvalde Memes
HOLIDAYsteria
Christmas Memes, Columbus Day Memes, Halloween Memes, Holiday Memes, July 4th Memes, Memorial Day Memes, Thanksgiving Memes, Valentine’s Day Memes & Veterans Day Memes
IllEGAL IMMIGRATION
MEDIAsteria
Brian Stelter Memes, CNN Memes, Fox News Memes, Joe Rogan Memes, Media Memes, NPR Memes, PBS Memes, Taylor Lorenz Memes, Tucker Carlson Memes & Washington Post Memes
MONKEYsteria Psyop
PRIDEsteria & PEDOsteria
Balenciaga Memes, Bud Light Memes, Dalai Lama Memes, Gender Memes, Groomer Memes, Jeffrey Epstein Memes, Monkeypox Memes, Pedo Pete Memes, Pride Month Memes, Sam Brinton Memes, Transgender Memes & Transwomen in Women's Sports Memes
RACEsteria
Affirmative Action Memes, Black History Month Memes, Haiti Memes, Race Memes, Reparations Memes & Scott Adams Memes
RANDOM PSYOPs or NOISE
Australia Memes, British Memes, California Memes, Canada Memes, Europe or EU Memes, Feminism Memes, France Memes, Germany Memes, Miscellaneous Memes, San Francisco Memes, Sports Memes, Taylor Swift Memes & UFO Memes
RECESSION & INFLATION
Baby Formula Shortage Memes, Bank Collapse Memes, Bidenomics Memes, Digital Currency Memes, Egg Shortage Memes, High Gas Price Memes, Housing Bubble Memes, Inflation Memes, Inflation Reduction Act Memes, Jim Cramer Memes & Recession Memes
RUSSOphobia & RUSSIAsteria + WW3steria
Brittney Griner Memes, FTX Memes, General Milley Memes, Middle East War Memes, Nord Stream Memes, Putin Memes, Russia Invades Ukraine Memes, Russia Memes, Ukraine Biolab Memes, Ukraine Corruption Memes, Ukraine Hypocrisy Memes, Ukraine Nazi Memes, WW3 Memes & Zelensky Memes
VACCINEs
Damar Hamlin Memes, Died Suddenly Memes, Moderna Memes, Novak Djokovic Memes, Pfizer Memes, Sudden Adult Death Syndrome Memes, Vaccine Booster Memes, Vaccine Hesitancy Memes, Vaccine Karma Memes, Vaccine Memes, Vaccine Passport Memes & Vaccine Side Effect Memes
VIDEOs
WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs
Balenciaga Memes, DuckDuckGo Hypocrisy Memes, Big Tech Memes, Bud Light Memes, Hollywood Memes, Miller Light Memes, Netflix Memes, Super Bowl Memes, Woke Boeing, Woke Corporations, Woke Disney Memes, Woke Military Memes & Woke Target Memes
COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...
On point memes and I really loved that Hitler parody! Where did you find that? Sharing at any rate...
I really try not to watch Ai generated stuff but this however, was so hilariously funny, and displayed such loathsome mockery of all corrupt leaders, I could not stop myself. The Hitler parody was incredibly funny. Thank you. I am going to sleep now, uplifted and refreshed from laughing so much, ready to face another day tomorrow in clown world, glad to Know that the world is waking up, and when that happens en masse, when the laughter takes over, when the mockery belittles them so much, they lose all power and control.
I wish I could draw comedy. I keep seeing sketches of the Agenda 2030 mafia doing Pinocchio parodies, with their noses growing each time they lie to us. Thank you, great memes.!!