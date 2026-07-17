COVIDsteria + Daily Memes

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INGRID C DURDEN
1h

Is there any Western country, even in the EU (where standard has gone down considerably in the 23 years since I left) where health care, education, etc. is worse or more expensive than the US? I know the Netherlands' health system is pitiful - it always was. The only thing that is not common there, are the school buses. the danger on the American roads.

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