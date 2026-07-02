COVIDsteria + Daily Memes

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Cousin Clem
7h

I'd add one more to the "Me Waiting For" meme. Waiting on MAHA (the gov't just gave Pfizer 1.25 billion for more Covid 19 shots for children and old folks and Moderna 314 Million). More of the same ol' shit. The big pharma folks recently met with Trump policy makers to draft a WarpSpeed 2.0 Executive Order. Time to eliminate more old folks using up Medicare and S.S.

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INGRID C DURDEN
7h

How can we have the whole world read this.

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