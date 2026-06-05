COVIDsteria + Daily Memes

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diane
17m

A Jones thinking Donnie is gonna feed us some crumbs. Okey dokey.

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Cousin Clem
44m

The one with "Man can't think of a better way to completely spend his tax dollars than completely destroying Iran and then rebuilding Iran" is on the money. But of course, the guys building the bombs laughed all the way to the bank. The before and after videos of Gaza are just staggering. THIS is the country we send our tax dollars, bombs and planes to and call our greatest ally. It's beyond sad.

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