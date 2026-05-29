COVIDsteria + Daily Memes

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INGRID C DURDEN's avatar
INGRID C DURDEN
2h

Alex Jones is right, but he is running behind. BN already IS the president of America. and of quite a few other countries, too, since no one dare to stand up against him.

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Cousin Clem
1h

Its interesting how that nerd arguing with Greenwald is such a champion for war because Iran allegedly killed it's own citizens but appear to be aware of Israel recently wiping out an entire section of their country(people included). Or maybe thinks, like the Iran war, it was justified.

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