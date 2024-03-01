COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria + Tales From the Great Reset

Discussion about this post

User's avatar
John-No Pope 66 yrs's avatar
John-No Pope 66 yrs
Mar 1, 2024

I wouldn't mind if they stole a little $.

BUT THEY FUCKING TRIED TO KILL ME

Expand full comment
Reply
Share
Gordon Shumway's avatar
Gordon Shumway
Mar 1, 2024

Actually, a billion seconds ago it was 1992, and a billion minutes ago it was AD 122, so yes Jesus was alive, but no longer here on earth.

Expand full comment
Reply
Share
4 more comments...

No posts

© 2025 Citizen Satirist (CS)
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture