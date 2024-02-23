If you thought woke corporations could not get any sillier - there is woke Big Tech and Google’s woke AI Gemini:

Why make memes or meme posts when I can just have Google AI do the work for me?

And now for woke AI Gemini memes…

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White erasure is real:

Sorry, but Megan and Harry will long be divorced before this happens:

Ukrainian “statesman”???:

Anyone know the German equivalent for Karen? e.g. Caroline?:

WTF?!!!:

Attention Biden campaign! (POLITICALsteria: Best Biden Memes (Happy [P]Residents' Day!)):

They are not just killing Boers in South Africa:

Attempts to trick it aren’t working [excerpts from a LONG THREAD]:

This is actually pretty accurate - minus the donuts and coffee!:

Here is an explanation:

Nailed it:

Oh come on - you jokers need to STOP!:

Just STOP IT!!!!!:

Google Search:

The final word(s):

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Complete Great Reset Meme Index

* Tags updated as of February 15, 2024.

BIDENsteria

BIG PHARMA, HEALTH CARE & SCIENTICISM

BIG TECH, CENSORSHIP & SOCIAL MEDIA

CHINAsteria

COVIDsteria Psyop

EDUCATIONsteria

ELECTIONsteria & POLITICALsteria

FBI & FEDs

GLOBAL WARMINGsteria

GREAT RESET & WEF

GREAT RESET RESISTANCE

GUN CONTROL

HOLIDAYsteria

IllEGAL IMMIGRATION

MEDIAsteria

MONKEYsteria Psyop

PRIDEsteria & PEDOsteria

RACEsteria

RANDOM PSYOPs or NOISE

RECESSION & INFLATION

RUSSOphobia & RUSSIAsteria + WW3steria

VACCINEs

VIDEOs

WOKE CORPORATIONs & ORGANIZATIONs

COVIDsteria: An Oral History of America’s Great Reset (Table of Contents) is a fictional satire along the lines of a Studs Terkel oral history or Max Brooks' World War Z published as a serialized book on Substack while Tales From the Great Reset is our occasional satirical short-story series and BREAD&CIRCUSES posts are weekly humor roundups. In addition, check out our Community + Links to Alternative COVID & Great Reset Resources...

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