COVIDsteria + Daily Memes

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cat
Feb 23, 2024

I wonder what would be generated if the AI were asked what a slave looked like. Maybe some white woman?

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Gordon Shumway
Feb 23, 2024

A whole new way to fill kids' heads with lies! What could possibly go wrong?

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