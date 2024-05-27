COVIDsteria + Tales From the Great Reset

COVIDsteria + Tales From the Great Reset

Discussion about this post

User's avatar
Sherry 1's avatar
Sherry 1
May 27, 2024

Thank you for this today. Really wonderful words and images presenting what this day is truly about. On the last image, if people would stop showing up to watch their fetish parades and library readings, the parades would stop. Can’t see them turning up for empty streets.

Expand full comment
Reply
Share
Rosalind McGill's avatar
Rosalind McGill
May 27, 2024

Thanks!

Expand full comment
Reply
Share
2 more comments...

No posts

© 2025 Citizen Satirist (CS)
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture