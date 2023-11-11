MILITARYsteria: Best Woke Military Memes (Happy Veterans Day!)
Everyone gets a participation ribbon, 1953 vs. today, join the empire, gone to the BDSM dogs, so gayyy in the Navy, and more woke military memes as we celebrate Veterans Day!
Today is Veterans Day for honoring all military veterans of the United States Armed Forces - a less somber day than Memorial Day:
That means we can do a woke military meme post…
Everyone gets a participation ribbon:
Times have changed for our woke military:
More than two-thirds of active duty service members are within the overweight or obese ranges of the body mass index, according to a report by the American Security Project released Thursday.
Defense Department data shows that the obesity rate, calculated using a person’s age, height and weight, has more than doubled over the past decade, from 10% to roughly 21%. At the same time, more than half of young Americans now qualify as obese, and it’s the no. 1 disqualifier for recruiting prospects.
Diversity is our strength…:
Except when it comes to deployments…:
Could be:
The military has gone to the dogs:
Of course, it’s in the navy…:
And the USAF not to be out done…:
Unanswered questions:
The final word:
I don't doubt service members are getting fat but there are possible problems with BMI. very fit /muscular persons usually fall on the overweight scale on BMI.
Makes me want to learn Chinese.